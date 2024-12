Espetaria vendia glândulas mamarias e carne com corante nas Moreninhas

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Procon e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) resultou na interdição de uma espetaria clandestina no bairro Moreninhas, em Campo Grande, na 3ª feira (9.dez.24). O estabelecimento operava sem as autorizações legais, incluindo a licença do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Durante a ação, o proprietário, um homem de 38 anos, foi preso em flagrante, e cerca de 370 kg de espetos prontos para a venda foram apreendidos. As autoridades constataram graves irregularidades sanitárias no local. Entre as infrações, foram identificados o uso de corantes e produtos destinados a bovinos na preparação da carne, além da substituição de gordura por glândulas mamárias.

O ambiente também apresentava uma infestação de baratas e moscas, comprometendo ainda mais as condições de higiene. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Iagro para descarte, seguindo as normas sanitárias vigentes. O proprietário foi detido e deverá ser apresentado ao juiz em audiência de custódia para os devidos procedimentos legais.