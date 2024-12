Idoso de 67 anos morre após se engasgar com pedaço de carne em MS

Um homem de 67 anos faleceu na noite desta 2ª feira (9.dez.24), no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, após se engasgar com um pedaço de carne. O caso ocorreu por volta das 20h, quando um amigo encontrou o idoso caído no chão de sua residência e acionou os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com as informações, o amigo percebeu que a vítima não estava respirando e avisou os familiares. Uma sobrinha e a filha do idoso foram até o local, enquanto a equipe do Samu iniciava os procedimentos de reanimação. Durante cerca de 30 minutos, os socorristas realizaram manobras de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso.

Após examinar as vias aéreas da vítima, foi identificado um grande pedaço de carne obstruindo a respiração. O caso foi registrado junto à Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico.