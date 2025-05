'Estava me sacaneando', diz Marcos após tentar matar ex a tiros em MS

Marco Antônio Sousa Vieira, de 58 anos, foi preso após tentar assassinar a ex-companheira na manhã de 5ª feira (29.maio.25), em Campo Grande. Em vídeo gravado pela Polícia Militar no momento da prisão, Marco admitiu friamente o crime e tentou justificar a violência com base em uma suposta traição.

Sem demonstrar arrependimento, afirmou que a vítima estava “sacaneando” ele, sugerindo que havia sido traído. “Ela fugiu da minha casa e por estar sacaneando comigo”, declarou, sorrindo, diante dos policiais.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que Marco aborda a vítima, na região do Jardim Centenário. Ele a impede de seguir seu caminho e a força a entrar no carro, um Hyundai HB20 branco. Depois, o veículo segue em direção a um posto de combustíveis na Rua da Divisão.

No local, as câmeras de vigilância do posto registraram a sequência da tentativa de feminicídio. O homem chama a ex-companheira para fora do banheiro, e ao perceber que seria atacada, ela tenta fugir. Marco saca uma arma e atira em meio a funcionários e clientes. A mulher cai no pátio, e o autor ainda realiza outros disparos antes de fugir.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada e conseguir localizar e prender o suspeito na região.