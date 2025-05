Homem tenta matar esposa com 3 tiros em posto de gasolina na Capital

Homem identificado como Marco Antônio de Sousa Vieira, de 58 anos, foi preso em flagrante na tarde desta 5ª feira (29.maio.25), após tentar matar a esposa com vários tiros em um posto de combustíveis na Rua da Divisão, no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal chegou ao posto em um veículo Hyundai HB20 branco e estacionou nos fundos do local. Em determinado momento, a mulher saiu correndo do carro, gritando por socorro e afirmando que o marido queria matá-la. Em seguida, foi atingida por um disparo e, já caída no chão, sendo baleada outras três vezes.

Após o crime, Marco Antônio fugiu no mesmo veículo, mas foi localizado e detido por uma equipe da PM na Avenida Bandeirantes. Aos policiais, ele teria relatado que não aceitava o fim do relacionamento e mencionou uma suposta traição como justificativa para a tentativa de homicídio.

O suspeito será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).