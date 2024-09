Falsa biomédica deixou 4 mulheres lesionadas com preenchimento labial

A Polícia Civil deflagrou nesta 6ª feira (20.set.24), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em dois locais ligados a uma mulher de 27 anos que se apresentava como esteticista e biomédica, mas que causou lesões em pelo menos quatro pacientes durante procedimentos de preenchimento labial.

A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Campo Grande, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon). Durante a operação, foram apreendidas diversas seringas já utilizadas, armazenadas de forma irregular, além de substâncias usadas em aplicações de ácido hialurônico e botox. As investigações revelaram que a suspeita não possuía formação superior, apesar de se apresentar como biomédica.

De acordo com a Universidade Cesumar, a investigada chegou a frequentar o curso de Biomedicina, mas não concluiu a graduação. Após a repercussão do caso, a mulher apagou as informações de suas redes sociais que a identificavam como biomédica.

Em interrogatório, a acusada alegou que as quatro pacientes, atendidas no dia 13 de setembro, apresentaram reações alérgicas. Ela também admitiu ter comprado a substância usada nos procedimentos de maneira irregular, por meio de uma conhecida nas redes sociais. Uma caixa do produto foi apreendida e será submetida à perícia para verificar sua composição e procedência.

A delegada Bárbara Alves, responsável pelo caso, fez um alerta para a população sobre a importância de verificar as credenciais dos profissionais antes de realizar procedimentos estéticos, especialmente os que envolvem o uso de seringas. "Os conselhos profissionais possuem consulta pública para que o consumidor verifique se as credenciais informadas pelo profissional são verdadeiras", destacou.

Além disso, a Justiça deferiu o pedido de suspensão das atividades da falsa biomédica no campo da estética. A Vigilância Sanitária também realizará uma fiscalização no local onde a investigada realizava os atendimentos.