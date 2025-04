Falsos advogados usam dados da Justiça para golpes do 'Zap' em MS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que tem sido praticado por organizações criminosas em diversos estados, inclusive no território sul-mato-grossense.

Os golpistas utilizam informações reais extraídas de processos judiciais para se passar por advogados e enganar vítimas com falsas promessas de liberação de valores ou solicitações de pagamento.

Segundo o TJMS, os criminosos acessam dados públicos divulgados nos Diários de Justiça, como nomes das partes, números dos processos e detalhes básicos das ações, para entrar em contato com as vítimas. Fingindo representar os advogados envolvidos nos casos, eles solicitam informações pessoais ou até pagamentos para supostos serviços como emissão de certidões ou liberação de quantias judiciais.

O golpe tem causado preocupação justamente por se basear em dados verídicos, o que dá aparência de legitimidade à abordagem criminosa. O TJMS alerta que não entra em contato com partes de processos via WhatsApp, mensagens ou ligações telefônicas para solicitar informações bancárias ou pagamentos.

A recomendação é que qualquer pessoa que receba esse tipo de abordagem desconfie e busque orientação diretamente com seu advogado ou junto ao cartório judicial responsável pelo processo. A conferência por canais oficiais pode evitar prejuízos e garantir a segurança dos envolvidos.

Confira a nota oficial divulgada pelo Tribunal de Justiça de MS:

"O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta a população em geral sobre o golpe que vem sendo aplicado por organização criminosa com atuação em diversos Estados do país e que utiliza dados de processos em trâmite no Poder Judiciário estadual.

Os criminosos se fazem passar por advogados para aplicar os golpes. A organização criminosa se vale de informações públicas, presentes nos Diários de Justiça, para abordar as vítimas, criando situações falsas em que precisariam de dados da pessoa para dar andamento no processo, pagar certidões ou liberar valores supostamente disponíveis.

O Tribunal de Justiça reforça que não entra em contato com as partes, seja via WhatsApp, seja por mensagens ou por meio de chamadas solicitando dados bancários de partes de processos. Caso receba esse tipo de abordagem, desconfie e busque confirmação diretamente com seu advogado ou no cartório de distribuição do processo".