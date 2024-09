Filha é estuprada pelo pai ao sair do banho e grava áudio dos abusos

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, prendeu na quarta-feira (11.set.24) um homem de 65 anos acusado de estuprar a filha de 15 anos, bem como de ameaçar a família. A vítima conseguiu gravar o áudio dos abusos e entregou à polícia.

Conforme nota divulgada pela Polícia Civil, no período da manhã, uma das irmãs da vítima, de 20 anos, compareceu à unidade policial e narrou que a vítima havia lhe relatado o estupro. O pai teria se aproveitado da menor enquanto ela saía do banho, apenas de toalha, e a violentou.Durante o estupro, a vítima deixou o aparelho celular gravando áudio. Ela disse que decidiu gravar por medo de que ninguém acreditasse nela.

O áudio foi apresentado na unidade policial e é possível ouvir a voz do autuado tecendo comentários de conteúdo sexual com sua filha. Após saber sobre os fatos, a irmã de 20 anos e a vítima foram até a residência da irmã mais velha e contaram sobre o ocorrido. As três irmãs foram então questionar o genitor, que ficou nervoso, revirou toda a casa, pegou documentos, juntou roupa de cama e colocou dentro de um saco, revirou as camas, jogou a televisão no chão, pegou documentos de sua moto e saiu de casa tomando rumo ignorado.

Mais tarde, ele mandou um áudio para a filha mais velha, dizendo que “estava no inferno e estava por perto e que iria acabar com a vida de muita gente”. Já por volta das 20h, mandou mensagem em áudio para a jovem, a fim de ameaçar as filhas. No áudio, o homem dizia: “Você é o amor da minha vida”, “Você acabou com a minha vida contando o que aconteceu”, “Eu vou aí e vou colocar fogo na casa com vocês dentro, não me importo se é minha filha”.

As vítimas, que naquele momento estavam extremamente abaladas e amedrontadas, decidiram retornar à Delegacia de Polícia, já na companhia da mãe, para noticiar as condutas criminosas, solicitar medidas protetivas, representar criminalmente e pedir providências.Em posse dessas informações, a equipe da DAM empreendeu diligências para capturar o suspeito. Por volta das 12h de quarta-feira, foi possível localizá-lo na residência de um parente.

Ele foi encontrado na posse do aparelho telefônico, instrumento do delito de ameaça. Dada a situação flagrancial, foi dada voz de prisão, sendo este encaminhado à DAM para a formalização de sua prisão.