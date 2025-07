Filho matou mãe professora após briga por conta do vício e dívidas com apostas

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu Matteos França Campos, de 32 anos, suspeito de matar a própria mãe, a professora de história Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos. O crime ocorreu no dia 18 de julho, em Belo Horizonte, e teve novos desdobramentos neste final de semana, quando o filho confessou o assassinato.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Matteos alegou que matou a mãe após uma discussão dentro de casa. Ele teria enforcado Soraya durante um surto e, em seguida, levado o corpo até Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, onde o deixou no porta-malas do carro da vítima, abandonado próximo a um viaduto.

Durante o depoimento, o suspeito afirmou que enfrentava dificuldades financeiras por causa de dívidas acumuladas em apostas online e empréstimos consignados. As brigas entre mãe e filho por conta da situação teriam se intensificado nos últimos tempos. A investigação ainda apura se o crime foi cometido por impulso ou se houve premeditação.

O corpo de Soraya foi encontrado no dia 20 de julho, dois dias após o assassinato. Ela estava seminua, com sinais de violência, envolta em um lençol, e com queimaduras. O filho, que inicialmente registrou o desaparecimento da mãe e chegou a chorar no enterro, teria viajado com amigos logo após o sepultamento.

Matteos foi preso na casa do pai, em Belo Horizonte, e não resistiu à abordagem. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.