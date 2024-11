Flávio Saad é procurado por matar a tiros a ex e o namorado dela

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), divulgou a foto de Flávio Saad, de 49 anos, suspeito de matar a tiros a ex-mulher, Ana Cláudia Rodrigues Marques, e o atual namorado dela, Carlos Augusto Pereira de Souza, no último domingo (10.nov.24), no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

Flávio está foragido após o crime e, segundo testemunhas, invadiu a casa das vítimas em um ataque de fúria ao descobrir o relacionamento do casal. Durante o crime, ele teria feito ameaças e disparado várias vezes antes de fugir. O enteado de uma das vítimas estava no local, conseguiu se esconder e acionou a polícia.

Além do crime recente, Saad possui um histórico de violência, sendo réu por tentativa de homicídio em 2015, quando esfaqueou um colega durante uma briga.

A Polícia pede que quem tiver informações sobre o paradeiro de Flávio Saad entre em contato pelo telefone: (67) 99273-6024. A denúncia pode ser feita de forma anônima e qualquer informação é fundamental para localizar o suspeito.