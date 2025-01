Francisco mata filhos e enteados após envenenar 'baião de dois'

Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, foi preso na manhã desta 4ª feira (8.jan.24) suspeito de envolvimento no envenenamento que resultou na morte de quatro pessoas de sua família em Parnaíba, no litoral do Piauí.

A informação foi divulgada pelo Portal G1 Piauí, que acompanha o caso. Francisco também foi hospitalizado no dia 1º de janeiro deste ano, após consumir o alimento envenenado, mas já recebeu alta médica.

No total, nove pessoas da mesma família consumiram um prato de baião de dois (arroz com feijão) contaminado com terbufós, uma substância tóxica similar ao "chumbinho" e usada como inseticida. Entre as vítimas está uma criança de quatro anos, que permanece internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

A polícia trata o caso como homicídio e segue investigando quem adicionou o veneno ao alimento e qual teria sido a motivação para o crime.

As pessoas envenenadas todas integram a família do autor. Veja a lista:

Vítimas fatais

Vítimas internadas:

Menina de 4 anos - Filha de Francisca Maria, irmã de Lauane e Igno Davi (atualmente internada).

Pessoas que receberam alta:

Francisco de Assis Pereira da Costa (53 anos) - Padrasto de Manoel e Francisca. Adolescente de 17 anos - Irmã de Manoel. Maria Jocilene da Silva (32 anos) - Vizinha. Menino de 11 anos - Filho de Maria Jocilene.

HISTÓRICO DE ENVENENAMENTO NA FAMÍLIA

Em agosto de 2024, dois meninos da mesma família, com idades de 7 e 8 anos, morreram após comerem cajus envenenados. Contudo, segundo a polícia, não há ligação entre os dois casos. No episódio de agosto, uma vizinha foi presa e responde por duplo homicídio qualificado.

A investigação dos casos seguem em andamento.