Gaeco e PF apreendem cocaína e mais de R$ 11 milhões

A Operação Hetera foi deflagrada na manhã desta 3ª feira (2.set.25) de maneira conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Federal (PF). A íntegra.

A ação desarticulou uma rede interestadual de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cumprindo mandados em sete cidades de diferentes estados e resultou na apreensão de 217 quilos de cocaína, além de valores milionários em espécie.

Durante a ofensiva, agentes interceptaram um caminhão da organização criminosa na rodovia. Dentro do veículo, estavam escondidos R$ 7,2 milhões em reais e US$ 798 mil dólares (R$ 4 milhões), montante que, segundo as investigações, seria usado para a compra de mais entorpecentes.

O entorpecente apreendido estava sendo transportado de Ponta Porã (MS) para São José do Rio Preto (SP), cidade apontada como nova base estratégica da quadrilha.

REDE DE "APOIO"

Conforme a Polícia Federal, a organização, antes concentrada na região Sul do país, teria transferido seu centro de operações para o interior paulista, de onde coordenava a movimentação de grandes quantias oriundas do tráfico internacional.

Para ocultar o lucro ilegal, os criminosos utilizavam laranjas — incluindo comerciantes locais e até funcionários rurais — para registrar imóveis em seus nomes, dificultando a rastreabilidade do patrimônio. “Eles seguiram com as atividades ilegais e, com o poder econômico acumulado, passaram a investir em imóveis registrados por terceiros, como forma de mascarar a origem do dinheiro”, explicou o delegado Alexandre Manoel Gonçalves, em entrevista à TV TEM.

MANDADOS E CIDADES ENVOLVIDAS

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Estadual de São José do Rio Preto e cumpridos nas seguintes cidades:

São José do Rio Preto (SP)

Ponta Porã (MS)

Curitiba (PR)

Itajaí (SC)

Itapema (SC)

Tijucas (SC)

Brasília (DF)

VALOR APREENDIDO

A Polícia Federal divulgou imagens do dinheiro apreendido — maços de cédulas empilhados e armazenados em compartimentos ocultos do caminhão. A soma ultrapassa R$ 11 milhões, considerando o valor em reais e a conversão dos dólares encontrados.

A investigação segue em andamento e novos desdobramentos não estão descartados.