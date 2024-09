Grupo de MS aliciava bolivianos para trabalho e depois os escravizava

A Polícia Federal deflagrou nesta 3ª feira (24.set.24) a Operação Libertad, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando e tráfico de migrantes bolivianos para fábricas clandestinas de confecção. Essas pessoas eram submetidas a condições de trabalho análogas à escravidão.

A operação está sendo realizada em cinco cidades: São Paulo/SP, Guarulhos/SP, Ribeirão das Neves/MG, Belo Horizonte/MG e Corumbá. Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, 16 medidas cautelares de proibição de deixar o Brasil, além de 26 suspensões de atividades econômicas.

As investigações revelaram que o grupo criminoso aliciava migrantes bolivianos através de redes sociais e rádios online, prometendo emprego no Brasil. No entanto, ao chegarem, os trabalhadores eram explorados em condições degradantes, com jornadas exaustivas e sem direitos trabalhistas.

A operação, que conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Defensoria Pública da União, visa combater crimes como contrabando de migrantes, tráfico internacional de pessoas e trabalho escravo. Batizada de "Libertad", a ação reafirma o compromisso da Polícia Federal em proteger os direitos fundamentais e combater a exploração humana.

A operação ocorre em um contexto de maior cooperação internacional, marcada pelo acordo histórico firmado em junho de 2024 entre os governos do Brasil e Bolívia, que fortalece o combate ao tráfico de pessoas e crimes conexos, buscando proteger migrantes vulneráveis e desmantelar redes criminosas que lucram com a exploração de seres humanos.