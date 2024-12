Guerra entre facções culmina em operação com 10 presos no norte do MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou na 5ª feira (12.dez.24) a operação "Pacator", para combater facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas no norte do estado. A ação resultou na prisão de 10 pessoas e na apreensão de drogas, armas e outros materiais ilícitos.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste. Entre os itens apreendidos estavam dois quilos de cocaína, porções de maconha, balanças de precisão, celulares e duas armas de fogo.

Conflito entre facções motivou operação

A operação foi batizada de "Pacator" — que significa "pacificação" em latim — e teve como objetivo desarticular grupos criminosos que vinham protagonizando confrontos violentos na região.

Deflagrada pelo Departamento de Polícia Especializada e coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), a ação contou com o apoio de outras unidades especializadas da Polícia Civil, como o Garras, DHPP, Derf, Defurv, Deleagro, além das delegacias locais de Costa Rica e Chapadão do Sul.