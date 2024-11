Policiais viraram 'mulas' do tráfico de cocaína em rodovias do país

A Polícia Federal deflagrou, nesta 5ª feira (7.nov.24), a Operação Puritas com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas que contava com a participação de policiais em Rondônia e na Bahia.

A ação mobilizou mais de 120 agentes, que cumpriram 30 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva em diversas cidades, incluindo Porto Velho (RO), Vilhena (RO), Ji-Paraná (RO), Cascavel (CE), Santa Maria (DF), Ourilândia do Norte (PA), Natal (RN), Piracicaba (SP), Santa Luz (BA), Gandu (BA), Feira de Santana (BA) e Fortaleza (CE). Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho (RO).

Além das prisões, a operação resultou na apreensão e sequestro de veículos utilizados no esquema criminoso, e foram realizados sete flagrantes de posse de armas de fogo de grosso calibre. Conforme a investigação, a organização estava envolvida em três grandes carregamentos de cocaína: um de aproximadamente 500 kg apreendido em Vilhena (RO), outro de 500 kg em Canarana (MT) e mais 200 kg em Peritoró (MA).

Os policiais rodoviários federais e militares da Bahia e de Rondônia atuavam no transporte de grandes quantidades de drogas, principalmente destinadas ao Ceará. A PF identificou 26 envolvidos no esquema, que deverão responder por tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal cooperou com as investigações.