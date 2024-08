Homem diz que matou mulher e 2 filhos por conta de dívidas da família e medo do divórcio

O homem suspeito de matar a esposa e os dois filhos, de 2 e 4 anos, confessou à polícia que cometeu os assassinatos utilizando um revólver e uma espingarda, e posteriormente enterrou as armas. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados dentro de um veículo em Ibirama, no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

Identificado como Gilson Haskel, de 38 anos, o suspeito foi detido por policiais militares em um restaurante localizado às margens da BR-277, entre Guaraniaçu e Ibema, no Paraná, na tarde de 5ª feira (29.ago.24). Após ser abordado, ele foi levado a uma delegacia para prestar depoimento.

Durante o depoimento, Gilson admitiu que os corpos encontrados no veículo incinerado pertencem à sua esposa, Edinéia Telles, e aos dois filhos do casal, Luan e Lyan, que estavam desaparecidos desde a última 3ª feira (27.ago.24). A identificação dos corpos ainda depende de exames de DNA, devido ao estado em que foram encontrados.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Elisabete da Cruz Pardo, há indícios de que Gilson tenha ateado fogo no carro antes de jogá-lo em uma ribanceira. A perícia está sendo aguardada para confirmar a dinâmica exata dos eventos.

Gilson também confessou que, após os assassinatos, enterrou o revólver em uma horta nos fundos de sua casa e a espingarda em um terreno pertencente ao irmão, que, segundo ele, "não sabia nada sobre o ocorrido."

Em seu relato à Polícia Militar, Gilson justificou o crime alegando que foi motivado pelas dívidas acumuladas pelo casal e pela intenção da esposa de se divorciar. Após cometer os assassinatos, ele planejava fugir para o Paraguai.

Familiares de Edinéia haviam feito apelos nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da mulher e dos filhos. A suspeita de que os corpos carbonizados encontrados no veículo fossem das vítimas desaparecidas surgiu porque o carro estava registrado em nome de parentes da família, conforme informações da Polícia Militar.