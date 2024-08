Homem é indiciado por inventar sequestro para justificar sumiço de 3 horas no trabalho

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf), desvendou uma farsa envolvendo uma denúncia de roubo com restrição de liberdade registrada no início de agosto, em Campo Grande.

Um homem de 32 anos relatou ter sido vítima de um roubo qualificado, onde teria sido abordado por três indivíduos armados na área externa do restaurante onde trabalha. Segundo o depoimento, ele foi levado à força por supostos membros de uma facção criminosa para uma casa, onde ficou detido por três horas enquanto os criminosos tentavam realizar transferências bancárias via Pix.

No entanto, durante as investigações, a Derf analisou imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e constatou que o homem deixou o local de trabalho voluntariamente, acompanhado de outra pessoa, sem apresentar sinais de ameaça. Além disso, após o horário em que teria ocorrido o suposto roubo, o indivíduo ainda utilizou o celular que alegou ter sido roubado.

Confrontado pelas autoridades, o homem confessou ter inventado a história para justificar sua ausência do trabalho, que durou quase três horas, sem comunicação prévia à gerência. Como resultado, ele foi indiciado por falsa comunicação de crime, respondendo agora às autoridades por ter mobilizado recursos policiais com base em um relato fabricado.