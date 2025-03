Homem entorta cabo de vassoura de ferro nas costas da esposa e vai preso

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prenderam, na manhã desta 4ª feira (26.mar.25), um homem de 28 anos acusado de agredir a companheira durante uma discussão em casa.

A vítima, de 27 anos, procurou a 2ª DP e relatou que foi agredida com chutes e golpes de cabo metálico de vassoura, que chegou a ser entortado com a força das agressões. Ela estava com hematomas na região das costas e escoriações no pulso.

O suspeito foi localizado no imóvel onde vive com a vítima. Ele alegou que houve agressões mútuas. No local, a polícia apreendeu o objeto usado na agressão e o celular da vítima.

Após depoimentos, o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica e encaminhado à Delegacia da Mulher. A vítima foi acolhida, ouvida e submetida a exame de corpo de delito. Um pedido de medida protetiva foi encaminhado ao Judiciário.