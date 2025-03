Cuidador desvia R$ 16 mil de idoso acamado em PIX para conta da esposa

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante uma mulher suspeita de receptação após seu marido, um cuidador de idosos, desviar R$ 16 mil da conta bancária de um paciente de 60 anos, portador de demência e acamado. O caso foi registrado no último sábado (15.mar.25), pela Central Geral de Flagrantes de Goiânia, vinculada à 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

Segundo as investigações, o cuidador, funcionário de uma empresa de home care, se aproveitou da confiança dos familiares da vítima e teve acesso ao celular do idoso. Utilizando o aparelho, realizou diversas transferências via Pix para a conta bancária da própria esposa, totalizando R$ 16 mil.

Após a denúncia, os policiais localizaram a mulher no endereço do casal. Ela confirmou que havia sido informada por familiares sobre o desvio praticado pelo marido, mas admitiu não ter tomado nenhuma providência para devolver o valor. O dinheiro permanecia retido em sua conta bancária. Ainda assim, ela negou envolvimento direto no furto.

A mulher foi presa pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal), e a Polícia Civil segue com as diligências para localizar o cuidador responsável pelos desvios.