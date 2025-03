Esposa de alvo do Gaeco ganha gerência no Detran-MS

Natália Trevizan, esposa do empresário David Augusto da Silva Martin dos Santos, investigado na Operação Contrafação, foi nomeada para um cargo no Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Ela assumiu a função de Gerente de Agência III.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) nesta 4ª.feira (12.mar.25).

Conforme o Portal da Transparência, Natália receberá um salário de R$ 1.658,64 para cumprir 40 horas semanais.

QUEM É DAVID?

David é dono de uma garagem de revenda de carros e foi alvo da operação em outubro do ano passado.

As investigações envolvem uma caminhonete de luxo que já pertenceu ao prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro.

A transferência do veículo foi realizada em junho de 2023, com documentos falsificados.

Apesar do antigo proprietário do veículo ter falecido há mais de três anos, a transação foi feita no Detran de Maracaju.

A apuração aponta que David comprou o carro de Juliano, que é amigo pessoal dele.

A nomeação de Natália no Detran teria sido um pedido de Juliano, mas ele ainda não se pronunciou sobre o caso.

APREENSÕES DA OPERAÇÃO?

Durante a Operação Contrafação, foram apreendidos R$ 79 mil em dinheiro, além de armas e munições.

O celular de David foi apreendido, e outro empresário foi detido por posse de arma ilegal.

Juliano Ferro também é investigado por ocultação de bens, após omitir dois veículos de luxo em sua declaração de bens.

Esses veículos são avaliados em R$ 800 mil e não foram mencionados na sua candidatura à reeleição.

O delegado afirmou que há indícios de que o prefeito possuía a Silverado e a Dodge Ram, mas não declarou os carros.

O QUE DIZ JULIANO FERRO?

Em sua defesa, Juliano alegou que não incluiu a Dodge Ram porque já havia vendido o carro.

Ele também explicou que a Silverado não foi declarada devido à regularização pendente do veículo.