Homem falha durante relação e mulher tenta arrancar pênis com faca

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante na cidade de Cacoal (RO), no início desta semana, após tentar cortar o pênis do marido com uma faca. A confusão teve início durante uma briga, após o homem ter falhado em manter a ereção durante uma relação sexual.

De acordo com o site Portal Toca News, o casal passou o dia bebendo e, ao se recolherem para um momento íntimo, o homem não conseguiu manter a ereção, o que provocou a revolta da mulher.

Durante a discussão, a mulher pegou uma faca e tentou ferir o companheiro, atingindo seu pênis. O homem fugiu para se proteger, enquanto a agressora o perseguia e chegou a invadir casas vizinhas em busca dele. A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher por lesão corporal.