Homem matar mulher asfixiada com travesseiro após descobrir romances

Nadiana da Costa Santana, de 29 anos, foi morta por asfixia na noite deste domingo (8.dez.24), na QR 423 de Samambaia, no Distrito Federal. O principal suspeito é Renato Vaz da Conceição Júnior, de 33 anos, ex-namorado da vítima, que foi preso em flagrante momentos após o crime.

De acordo com o Correio Braziliense, Renato e Nadiana estavam separados, mas se encontraram mais cedo em um bar, onde consumiram bebidas alcoólicas. Durante a conversa, o suspeito, que tentava reatar o relacionamento, teria sido informado por Nadiana sobre um suposto envolvimento dela com outras pessoas durante o período de separação. Enfurecido, Renato levou Nadiana para sua residência, onde ocorreu o crime.

No local, Renato teria enforcado Nadiana até que ela perdesse a consciência. Quando a vítima começou a recuperar os sentidos, ele a asfixiou novamente, dessa vez utilizando um travesseiro. A agressão foi fatal.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encontrou Nadiana em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar, auxiliadas por uma unidade avançada do Samu, mas, após 43 minutos de tentativas, o óbito foi confirmado no local.

Renato permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso está sendo investigado como feminicídio.