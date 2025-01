Homem se escondeu na casa da mãe após estuprar menina de 13 anos em MS

Policiais civis da Delegacia de Itaquiraí prenderam nesta semana um homem identificado como G.H.L.S., de 19 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Judiciário local. A prisão ocorreu em decorrência da sua suposta participação em um estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos.

Após investigações, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia identificou que G.H.L.S. estava escondido na casa de sua mãe e planejava se deslocar para um comércio na área central da cidade. Com essa informação, a equipe do SIG montou uma campana no local e aguardou a chegada do suspeito.

Após algumas horas de vigilância, G.H.L.S. foi visto nas proximidades do estabelecimento e abordado pelos policiais, que então cumpriram o mandado judicial. Ele está agora sob custódia na delegacia, à disposição da Justiça.