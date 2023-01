Artista plástico de 71 anos é internado após ser espancado em bar na Capital

O artista plástico Jonir Benedito de Figueiredo, de 71 anos, foi internado em situação delicada de saúde no Hospital Evangélico de Campo Grande (MS). Ele foi levado para a unidade no dia 24 de dezembro de 2022, depois de ser encontrado espancado dentro de sua casa no Bairro Amambaí, na Capital. Reportagem publicada originalmente no TeatrineTV.

A reportagem do TeatrineTV apurou que Jonir foi agredido na noite do dia de 20 de dezembro, por um homem identificado como Rodrigo Victor, esposo da servidora da área de Artes Visuais Marilena Grolli, ligada à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

As agressões contra Jonir ocorreram num bar na Rua Antônio Maria Coelho, na Vila Planalto.

A comerciante, que não terá o nome divulgado, revelou que testemunhas contaram para ela, que o motivo da briga foi passional. "A Grolli está casada com esse cara há pouco tempo. O cara e o Jonir se agrediram após ofensas recíprocas. Aí o Jonir saiu lá pra frente [do bar], o esposo da Grolli foi atrás e agrediu muito ele. Me falaram que o cara chegou a pisar na cabeça dele”, contou a dona do estabelecimento.

Veja a reportagem completa no TeatrieTV.