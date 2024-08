Inconformado com separação, homem manda mulher sair do carro e a mata com tiro na cabeça

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem acusado de sequestro e homicídio na 3ª feira (13.ago,24), durante as investigações sobre o desaparecimento de Monique Jamily Pereira da Silva, ocorrido em Rolândia, no Norte do Estado. O corpo da jovem foi localizado na 5ª feira (15.ago.24) em Itapoá, no litoral de Santa Catarina.

Monique desapareceu na quinta-feira (8), após ser forçada a um encontro com seu ex-companheiro, que havia viajado até Rolândia com a intenção de reatar o relacionamento. Após a recusa, a vítima começou a ser ameaçada e, na mesma noite, foi localizada pelo ex-companheiro, desaparecendo em seguida.

A família registrou o desaparecimento na delegacia de Rolândia, e o caso foi encaminhado ao Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da PCPR. As investigações revelaram que o autor residia em Araquari, Santa Catarina, e havia se deslocado até Londrina na terça-feira (6), retornando a Santa Catarina na madrugada de sexta-feira (9).

Durante a operação, o irmão do autor foi preso em Araquari por posse ilegal de arma de fogo, munições e colete balístico. O autor foi localizado em Joinville e confessou ter cometido o crime após uma discussão com Monique. Segundo o delegado Thiago Teixeira, ele admitiu ter disparado contra a vítima e, posteriormente, enterrado o corpo em uma área de mata em Itapoá.

O homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde responderá pelos crimes de sequestro e homicídio.