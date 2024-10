Indígenas encontram homem morto com pés e mãos amarrados em rio no MT

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com as mãos e pés amarrados, às margens do Rio Vermelho, na região de Rondonópolis (MT). O corpo, localizado por indígenas da Aldeia Tadarimana na tarde de 6ª feira (25.out.24), estava em uma área de difícil acesso, exigindo o uso de embarcação para o resgate.

Conforme o site RGT News, os bombeiros navegaram cerca de 300 metros rio acima até alcançar o cadáver, que apresentava sinais de violência e avançado estado de decomposição. Sem documentos que pudessem indicar sua identidade, o corpo foi encaminho para análise técnica.

A Polícia Judiciária Civil (PJC) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) iniciaram as investigações no local, que foi isolado pela Polícia Militar para os procedimentos periciais. Ainda conforme o RGT, as autoridades trabalham para identificar a vítima e as circunstâncias da morte.