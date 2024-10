Invasores arrombam cova e queimam corpo de mãe que decapitou o filho

Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, que morreu após decapitar o próprio filho de apenas seis anos, durante um suposto ritual satânico em João Pessoa (PB), teve corpo desenterrado e carbonizando durante a madrugada deste sábado (19), no cemitério de Itambé (PB).

As informações são de que desconhecidos, ainda revoltados com o crime cometido pela mulher, invadiram o local, abriram a cova e atearam fogo. Maria havia morrido na 5ª feira (17.out.24), vítima de uma infecção generalizada. Ela estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, desde que foi baleada pela Polícia Militar durante abordagem no dia do crime.

Conforme já noticiado, o assassinado do menino ocorreu em 20 de setembro, em uma casa no bairro Mangabeira. Vizinhos relataram que ouviram a criança gritando por socorro, dizendo à mãe que “não queria morrer”.

A PM foi acionada e, ao chegar no local, encontrou Maria Rosália segurando uma faca em uma mão e a cabeça decepada do filho na outra. Diante da cena, a mulher tentou tirar a própria vida, mas foi baleada na perna pelos policiais para ser imobilizada.

Foi constatado que além da decapitação, o corpo da criança apresentava várias perfurações por faca. Na residência, os policiais também encontraram um gato agonizando e materiais relacionados a rituais satânicos. Após a detenção, Maria Rosália foi encaminhada ao hospital sob escolta policial, mas seu quadro de saúde se agravou, resultando em sua morte.

A Polícia Civil classificou o crime como homicídio com extrema crueldade e informou que a mulher tinha histórico de problemas de saúde mental.