Irmãos que sumiram em Campo Grande foram levados à Bolívia pelo pai

A Polícia Civil solucionou o caso do desaparecimento de duas crianças, de 5 e 7 anos, ocorrido na manhã de 6ª feira (22.nov.24), no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. Os irmãos, que haviam sido deixados sozinhos em casa pelos responsáveis, foram encontrados na cidade de Puerto Quijarro, na Bolívia, na companhia do pai, de nacionalidade estrangeira.

Após a mãe retornar do trabalho e perceber que as crianças não estavam em casa, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), iniciou as investigações em conjunto com outras unidades especializadas, como o Garras e a DHPP. As apurações revelaram que as crianças haviam sido levadas pelo pai.

Um alerta foi emitido para instituições de segurança, e, no final da tarde de sábado (23), o homem foi localizado pela polícia boliviana com os dois filhos. Segundo as autoridades, as crianças estavam em bom estado de saúde física e psicológica e relataram que desejavam estar com o genitor.

No dia do desaparecimento, os pais saíram para trabalhar por volta das 6h, deixando as crianças sozinhas, com a expectativa de que a avó chegaria às 8h para cuidar delas. Quando a mãe voltou para casa, encontrou o café da manhã jogado no chão, o celular carregando na tomada e a porta aberta. Apesar de buscar informações com vizinhos, ninguém relatou movimentos suspeitos no local.

O pai foi detido pela polícia boliviana, e as autoridades de Campo Grande estão conduzindo os trâmites internacionais para a repatriação das crianças e a apuração dos motivos que levaram o homem a levá-las sem o conhecimento da mãe.