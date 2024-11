Irmãos de 5 e 7 anos desaparecem em Campo Grande e família pede ajuda

Duas crianças, de 5 e 7 anos, estão desaparecidas desde a manhã de sexta-feira (22), no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. Os irmãos, de família estrangeira, foram deixados sozinhos em casa pelos pais, que saíram para trabalhar por volta das 6h. A avó deveria chegar às 8h para cuidar das crianças, mas não apareceu.

Ao retornar do trabalho, a mãe encontrou a porta da casa aberta, o café da manhã jogado no chão e o celular que havia deixado carregando na tomada. Apesar de conversar com vizinhos, ninguém percebeu algo suspeito.

A família, que é de origem venezuelana e peruana, está desesperada à procura dos meninos. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 190 ou diretamente com a família pelo número (67) 99197-1064.