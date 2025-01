Jogador leva tiro na cabeça ao pisar no pé de traficante em baile funk

Um jovem de 18 anos, jogador de futebol amador, foi baleado na cabeça após uma discussão em um baile funk na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, durante a madrugada de 1º de janeiro. O fato, segundo a polícia, envolveu um desentendimento com um homem identificado como traficante.

Conforme divulgado pelo G1, testemunhas relataram que o incidente começou quando Kauan Galdino Florêncio Pereira, a vítima, teria pisado no pé do suspeito, conhecido como "Testa de Ferro", apontado como gerente do tráfico na comunidade São Simão. Irritado, o homem teria exigido um pedido de desculpas, mas Kauan, visivelmente nervoso, não se desculpou. Em reação, o traficante disparou contra o jovem, atingindo-o na cabeça.

Kauan foi socorrido inicialmente na UPA de Queimados, mas devido à gravidade de seu estado, foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse. De acordo com informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, o jovem está internado no CTI da unidade e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Ele deverá passar por novos exames nesta 6ª feira (3.jan.25).

Ainda conforme o G1, nas redes sociais, familiares do rapaz pedem doações de sangue, destacando a necessidade urgente de apoio. Amigos e parentes descreveram Kauan como um goleiro talentoso, apaixonado por futebol e pelo esporte "altinha", além de um jovem sonhador que almejava ser jogador profissional.

O caso está sob investigação da 55ª Delegacia de Polícia (Queimados).