Jovem é ameaçado e coagido a fazer PIX após desmarcar programa em MS

Um jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de 6ª feira (3.jan.24) em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, relatando ter sido vítima de estelionato após contratar e cancelar um encontro por meio de um site de relacionamento.

De acordo com o relato da vítima, ele entrou em contato com uma garota de programa pelo site, mas, cerca de uma hora depois, decidiu cancelar o encontro. Após o cancelamento, o jovem recebeu mensagens de um número desconhecido via WhatsApp, exigindo o pagamento de R$ 350 pelo serviço desmarcado.

Temendo as ameaças, o jovem realizou a transferência do valor solicitado via Pix. No entanto, mesmo após o pagamento, ele continuou a ser pressionado e ameaçado para transferir mais dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso.