Jovem morre ao ser atropelada e arrastada por 40 metros na BR-163

Uma jovem identificada como Edilaine Lescano, de 20 anos, morreu após ser atropelada enquanto atravessava a BR-163, na altura do km 548, em Bandeirantes, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no fim da manhã desta 4ª feira (6.nov.24).

Informações são de que o veículo envolvido é uma Trailblazer, conduzido por um motorista de 50 anos. Há indícios de que o condutor estaria em alta velocidade no momento do atropelamento. O impacto teria sido tão forte que a vítima foi arrastada por aproximadamente 30 a 40 metros no capô do carro, antes de cair na rodovia.

Edilaine não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o motorista à delegacia para prestar esclarecimentos. A Perícia Técnica também esteve no local para realizar os levantamentos. O caso está sendo tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.