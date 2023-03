Leandro morre em colisão frontal, após Renault Duster aquaplanar

Leandro Francisco da Silva, de 40 anos, morreu em acidente de trânsito, por volta das 19h, no domingo (26.mar.23), na Avenida Engenheiro Júlio César Alamy, via que dá acesso ao Aeroporto Santa Maria, no Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro de ocorrência, um motorista, de 23 anos, que conduzia um Renault Duster no sentido BR-262, aquaplanou, invadiu o sentido contrário da pista e bateu de frente com o Ford Fiesta, conduzido por Leandro.

Na sequência, o Ford ainda foi atingido na traseira por um Chevrolet Celta que Leandro havia acabado de ultrapassar. O Ford acabou capotando e foi arremessado às margens da Avenida.

Leandro morreu no local. O corpo dele ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros.

O condutor do Celta, de 40 anos, não sofreu ferimentos e recusou atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele passou pelo teste do bafômetro, procedimento adotado toda vez que ocorre acidente com morte. O resultado foi negativo.

O motorista do Duster, foi arremessado no momento da colisão, sofreu vários ferimentos e foi levado à Santa Casa para atendimento médico.

Além dos bombeiros, atenderam a ocorrência Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica. A família de Leandro esteve no local do acidente, a esposa dele passou mal e chegou a desmaiar. Durante os trabalhos da perícia, o trânsito ficou interditado no trecho.