Maior ladrão de motos do MS tem 95 passagens, 4 condenações e 'vendas'

Na manhã desta 3ª feira (7.jan.25), a Polícia Civil capturou no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, C.C.F., de 35 anos, considerado o maior ladrão de motocicletas do estado. Ele estava foragido desde abril de 2024 e acumula 95 registros policiais como autor de crimes patrimoniais, além de quatro condenações por furto, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Atualmente, responde a cinco processos judiciais em andamento relacionados a furtos de motocicletas.

Esquema de furtos e vendas fraudulentas

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), o suspeito desenvolveu um esquema sofisticado de furtos e vendas fraudulentas. Nos meses de novembro e dezembro de 2024, ele furtava placas de motocicletas regulares e as afixava em uma Honda/CG Fan 160 de cor vermelha, pertencente a um comparsa já identificado.

Com o veículo adulterado, ele anunciava a motocicleta em redes sociais, negociando com compradores de boa-fé, que não verificavam a correspondência entre a placa e o número do chassi. Após receber o pagamento, ele subtraía novamente a mesma motocicleta, utilizando uma chave reserva ou fugindo com o veículo após concluir a venda.

A operação resultou na apreensão da motocicleta Honda/CG Fan 160 usada nos golpes e de uma Honda/Biz branca, que servia de apoio para os furtos.

De acordo com nota da Polícia Civil, o suspeito confessou ter cometido crimes contra pelo menos sete vítimas e foi indiciado por adulteração de sinal de veículo automotor, estelionato e furto. Ele utilizava métodos que demonstram conhecimento técnico, além de uma abordagem calculada para enganar as vítimas e maximizar os lucros.