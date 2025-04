Marido arranca a orelha da esposa na mordida após 'crise de ciúme'

Uma mulher de 35 anos foi gravemente ferida após ser mordida pelo marido em Primavera do Leste (MT), nesta terça-feira (22.abr.25). Ela sofreu ferimentos pelo rosto e teve parte da orelha arrancada, precisando de cerca de 30 pontos. A vítima corre risco de perder a audição. O suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h, a corporação foi acionada após relatos de gritos de socorro próximos a um posto de combustível na Rua Rio de Janeiro. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a mulher ferida e com sinais de agressão.

A vítima relatou aos policiais que a agressão ocorreu durante uma discussão com o marido, motivada por ciúmes, e que o homem a mordeu durante o confronto. Durante as buscas na área, o agressor foi localizado nas proximidades e detido. Além do flagrante, ele já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.

A polícia segue investigando o caso, e o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.