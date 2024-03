Mark Lee é morto a tiros aos 26 anos em Campo Grande

Mark Lee Alves Reginaldo, de 26 anos, foi morto a tiros na tarde desta 2ª.feira (11.mar.24), na Rua Nefe Pael, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS).

Segundo a polícia, a vítima faleceu no local, antes de receber socorro. Os procedimentos de praxe estão em andamento.

Moradores relataram 8 tiros e que os atiradores estavam em uma motocicleta. O crime ocorreu na loja mecânica, 'Rafinha Motos', no cruzamento da Nefe Pael com a Rua Narciso Dias.

Local onde Mark Lee foi alvejado. Foto: Google

MATOU NO TRÂNSITO

Mark acabou morrendo 6 anos após matar o jardineiro Jefferson Moreira, de 37 anos, depois de uma briga de trânsito. Mark respondia ao crime em liberdade e seria julgado no dia 23 de abril.

Vamos lembrar que após um bate-boca, Mark passou sobre Jefferson, no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque com Abrão Anache, no Jardim Anache na Capital.