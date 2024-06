Médica, Anne morre após amigo bater carro em poste na Afonso Pena (vídeo)

Anne Carolline Barros, de 25 anos, faleceu na tarde desta 2ª.feira (17.jun.24) após ser levada em estado grave para o hospital na manhã anterior (16.jun).

De acordo com a polícia, Anne era passageira de um Chevrolet Corsa Classic, dirigido por Felipe Costa Farfan Mazzini, de 27 anos, que por volta das 6h do domingo (16.jun.24), colidiu contra poste na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). A causa do acidente ainda está sendo apurada.

Sabe-se até o momento, que a médica foi arremessada para o painel, que por sua vez ficou destruído com o impacto. Um vídeo do circuito de monitoramento de uma farmácia na avenida, mostra o momento do impacto:

Socorrido, Felipe não foi submetido ao teste de bafômetro, porém, a perícia encontrou uma garrafa de whisky no assoalho do veículo. Uma testemunha afirmou que Felipe teria descido sozinho do carro, mas a polícia não comentou a afirmação.

Esse é Felipe, que conduzia o carro que vitimou a médica Anne Carolline. Foto: Redes

Anne foi levada já intubada em estado grave à Santa Casa, onde passou por protocolo de morte encefálica no mesmo dia.

De acordo os familiares de Anne, ela havia se graduado recentemente em Medicina. Profundamente abalado, o padrasto da jovem, Diego Alberto Sertori, relatou que a família está tomando as providências para doar os órgãos da jovem médica.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automor, sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

DESPEDIDAS

A jovem era reservada nas redes, fazia poucas publicações. No Facebook, a mãe de Anne, Juh Sertori comunicou: "Amigos, é com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa princesa Anne Carolline. Neste momento de dor e saudade, pedimos compreensão por não conseguir atender e responder a todos. Ainda não temos informações quanto a horário e local do velório, pois está correndo os trâmites para a doação dos órgãos. Assim que tivermos mais informações, avisaremos. Agradecemos o carinho e preocupação e pedimos que continuem rezando pela nossa família".

A prima de Anne, Stefanny Barros, disse: "É uma perda irreparável para nossa família. Todos nós sentiremos muito a falta da pessoa linda e especial que você foi, prima. Descanse em paz minha princesa. Deus conforte o coração dos meus tios e dos nossos familiares".

Helen Rose também deixou uma mensagem de pesar aos familiares de Anne: "Ju, Diego e família, nossos corações choram de muita tristeza com a perda de sua menina. A vida nos ensinou a dizer adeus às pessoas que amamos sem tirá-las dos nossos corações. Anne, descanse em paz nos braços do Pai, onde não existe dor, sofrimento nem tristeza. Rogue por todos no céu, que rogaremos por ti na terra. Que Deus conforte o coração de sua mãe, familiares e amigos com a misericórdia do seu Santo Espírito".