Menino de 4 anos morre baleado após briga familiar no Rio de Janeiro

O menino Davi Delgado Magno, de apenas 4 anos, morreu após ser baleado durante um tiroteio desencadeado por uma briga familiar no Morro da Fé, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o disparo foi efetuado por criminosos da região.

De acordo com o Jornal Metrópoles, a mãe da criança teria deixado a residência após uma discussão com o pai de Davi. Mais tarde, ela retornou acompanhada de homens armados, supostamente para levar o filho. Temendo pela segurança da criança, o pai colocou Davi no carro e tentou fugir do local.

Enquanto o veículo deixava a área, os criminosos abriram fogo, e um dos tiros atingiu a cabeça de Davi. O pai levou o menino ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde a criança deu entrada em estado grave.

Apesar dos esforços médicos, Davi não resistiu aos ferimentos e faleceu. "O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)", informou a direção do hospital.

Ainda conforme o Metrópoles, a Polícia Civil ouviu os depoimentos do pai e da mãe na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e está investigando o caso.