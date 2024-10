Menino de 9 anos é baleado enquanto brincava com o irmão menor em CG

Um menino de 9 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na região lombar em Campo Grande, enquanto brincava no quintal de casa com seu irmão de 3 anos. Os fatos ocorreram na noite de 2ª feira (30.set.24), por volta das 21h30, no bairro Recanto das Paineiras. A suspeita é de que as crianças tenham disparado enquanto manuseavam a arma.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe das crianças informou que, ao ouvir o disparo, seu filho de 9 anos entrou na casa sangrando. Sem ter visto o que havia ocorrido, ela imediatamente buscou ajuda e levou o menor para atendimento médico. O menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, onde foi atendido e não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada descobriu que a arma envolvida no disparo pertencia ao avô das crianças, de 51 anos, que a mantinha guardada de forma inadequada, debaixo do colchão. A arma, uma garrucha calibre .22, teria sido manuseada pelas crianças, resultando no disparo acidental.

O responsável pela arma, junto com outro homem de 31 anos, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Cepol) para prestar esclarecimentos. Além da garrucha, também foi encontrada uma espingarda de pressão calibre 5.5 no local, que havia sido descartada em uma área de matagal após o incidente.

O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela, e ambos os envolvidos seguem à disposição da Justiça para que as devidas providências sejam tomadas.