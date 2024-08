Sargento morre baleado na cabeça em confronto com a PM após ameaçar motorista de Uber

Na madrugada desta 2ª (12.ago.24), o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Ivanildo Carvalho de Souza, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça em um motel em Taguatinga (DF). O sargento, que era lotado no 17º Batalhão, em Águas Claras, foi alvejado ao reagir a uma abordagem feita por colegas de farda. O incidente ocorreu após uma briga entre o policial e um motorista de aplicativo na entrada do estabelecimento.

De acordo com o registro policial, o caso foi classificado como homicídio, ameaça e morte por intervenção de agente do estado. Segundo relatos da companheira do sargento, o casal havia passado parte do dia em bares na região de Samambaia Norte, onde o policial teria consumido cerveja e caipirinha. Após o fechamento de um dos estabelecimentos, os dois decidiram ir até um motel em Taguatinga.

Segundo noticiado pelo Metrópoles, a situação se agravou quando, ao chegar ao motel, o sargento começou a discutir com um motorista de Uber, supostamente devido a uma colisão entre os veículos na entrada do local. Durante a discussão, o policial teria sacado sua arma e ameaçado o motorista, segundo o relato da mulher que o acompanhava.

O motorista do Uber, por sua vez, relatou que, após perceber a batida, tentou falar com o sargento, mas foi ignorado inicialmente. Quando insistiu, o policial teria sacado a arma e proferido ofensas, ameaçando-o. Diante da situação, o motorista decidiu liberar os passageiros e acionou a polícia, relatando a ameaça com a arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao motel, foram até o quarto onde o sargento estava. Conforme o relato dos PMs que atenderam a ocorrência, eles se identificaram como policiais militares várias vezes e pediram ao sargento que saísse do quarto. No entanto, o sargento teria respondido que também era policial e saiu com a arma em punho.

Os policiais afirmaram que pediram para ele abaixar a arma e se identificar, mas, ao invés disso, o sargento teria levantado a arma em direção à equipe, levando os policiais a reagirem com dois disparos. Um dos tiros atingiu a parede, e o outro acertou a cabeça do sargento, que foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.