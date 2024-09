Mistério em MS: Mulher desaparece e marido é achado em 'coma' no carro

A Polícia Civil de Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, está investigando o desaparecimento de Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, ocorrido na noite de 2ª feira (23.set.24). O caso também envolve seu marido, de 33 anos, que foi encontrado desacordado no carro da família, em uma área de mata no centro da cidade. Ele foi localizado com vida, mas permanece internado em estado de coma.

Equipes de buscas foram mobilizadas desde a madrugada, e a Polícia Civil segue investigando o caso na tentativa de encontrar Mariana. A perícia já está analisando o veículo para coletar evidências, enquanto várias testemunhas foram ouvidas ao longo do dia. A investigação aguarda os laudos periciais para avançar e esclarecer o desaparecimento.

O delegado Gustavo Oliveira dos Santos, responsável pela investigação, destaca a importância do apoio da comunidade, solicitando que qualquer informação relevante seja compartilhada para ajudar na localização de Mariana. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 99208-9491, com total garantia de sigilo.

A Polícia Civil também fez um alerta à população sobre a disseminação de informações falsas, ressaltando que atualizações oficiais serão divulgadas apenas pelos canais oficiais da corporação e pela imprensa. Notícias falsas têm causado sofrimento à família da desaparecida e podem configurar crime.