Modelo morre 9 dias após fazer cirurgia para aumentar os glúteos

A digital influencer e modelo fotográfica, Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, morreu na 3ª.feira (2.jul.24), no Distrito Federal, 9 dias após fazer um procedimento estético para aumentar os glúteos, com a aplicação de PMMA.

De acordo com a Polícia Civil, o procedimento foi realizado no dia 23 de junho em uma clínica de estética de Goiânia (GO).

A mulher faleceu em um hospital particular de Brasília, onde estava internada desde sábado (29.jun).

CRONOLOGIA

O marido da influenciadora relatou que a cirurgia foi rápida e eles retornaram para Brasília no mesmo dia e que 'ela estava bem'. No entanto, no dia seguinte, Aline começou a ter febre.

Então, o marido entrou em contato com a clínica, que por sua vez disse que era normal e receitou um remédio para febre. Apesar disso, Aline continuou com febre e na 4ª.feira (26.jun) começou a sentir fortes dores abdominais.

Na 5ª.feira (27), o estado de Aline piorou e ela desmaiou. O marido a levou ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde ficou ela por um dia. Depois, ela foi transferida para um hospital particular da Asa Sul, onde faleceu.

QUAL FOI O PROCEDIMENTO?

Aline passou por um procedimento estético de aplicação de 30ml de PMMA em cada glúteo. O PMMA, polimetilmetacrilato, é utilizado para preenchimentos estéticos, mas pode causar reações inflamatórias graves, incluindo necrose dos tecidos onde foi aplicado.

O procedimento, segundo o marido da influenciadora, foi realizado pela proprietária da clínica. Esta visitou Aline no Hran após o mal-estar. No entanto, no hospital, ela negou ter utilizado PMMA, alegando ter usado um "bioestimulador".

QUEM FOI ALINE?

Aline era casada e mãe de dois meninos. Ela tinha 43 mil seguidores no Instagram e era considerada influenciadora, portanto, postava fotos e vídeos nas redes sociais com conteúdo de moda, estilo de vida, viagens e dicas diárias.

VELÓRIO

O corpo de Aline será velado e sepultado na 5ª.feira (4.jul.24), no cemitério Campo da Esperança do Gama.

Fonte: g1.