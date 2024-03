Morto a tiros, Mark Lee morava no Alphaville e 'corrente' de R$ 50 mil 'sumiu'

Mark Lee Alves Reginaldo, de 26 anos, morto a tiros nesta 2ª.feira (11.mar.24), na Rua Nefe Pael, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS), era morador do Residencial Alphaville.



Fontes confirmaram ao MS Notícias que câmeras do condomínio devem mostrar Mark saindo do local pouco antes de ser morto.

Segundo uma fonte, acredita-se que Mark foi atraído ao local onde foi alvejado por oito tiros. "Armaram uma casinha para ele. Se pegar essas imagens de mais cedo, isso desde antes das 12h, já vão ter uma ideia".



Ainda segundo a fonte, quando foi alvejado por atiradores em uma moto, Mark estaria com uma corrente de ouro avaliada em R$ 50 mil. "A 'corrente de ouro' dele, da grossura de um dedo, valia bem uns R$ 50 mil, sumiu. Também levaram o celular dele", contou sob anonimato.

Conforme apurado pela reportagem, Mark trabalhava no ramo do comércio de veículos. Ele mantém uma garagem na Vila Margarida.



A polícia esteve no local e o caso é investigado, por enquanto, como homicídio qualificado.



Mark deixa pai e mãe, esposa e dois filhos pequenos.

MATOU NO TRÂNSITO

Há 6 anos, Mark matou o jardineiro Jefferson Moreira, de 37 anos, depois de uma briga de trânsito. Mark respondia ao crime em liberdade e seria julgado no dia 23 de abril.

Vamos lembrar que após um bate-boca, Mark passou sobre Jefferson, no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque com Abrão Anache, no Jardim Anache na Capital.