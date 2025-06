Moto atropela e mata Luciana em avenida

Luciana Maria da Silva, de 44 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista na manhã de sábado (14.jun.25), enquanto atravessava a Avenida 9 de Julho, no cruzamento com a Rua Ipiranga, em Fátima do Sul (MS). Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo (15.jun.25).

Ao site Fátima em Dia, o motociclista afirmou que seguia no sentido Fátima do Sul–Vicentina, a caminho do trabalho em Jateí, quando a vítima teria entrado de forma repentina na pista, impedindo qualquer reação.

A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente e ainda não informou a velocidade em que o condutor trafegava.

Luciana foi velada no distrito de Culturama, e o sepultamento ocorreu nesta 2ª feira (16.jun.25).

O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na condução de veículo automotor.