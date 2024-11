Motociclista morre após ser prensada entre caminhão e picape em CG

Uma motociclista ainda não identificada morreu após ser prensada entre um caminhão e uma picape durante acidente na manhã desta segunda-feira (18), no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua da Divisão, no Jardim Nashiville, em Campo Grande.

Conforme apurado, a vítima, que pilotava uma Honda 160, ultrapassou o caminhão e parou em um semáforo bem próxima da picape. O caminhão que vinha logo atrás não teria percebido a vítima parada em um ponto cego e foi se aproximando da picape.

Desta maneira, acabou atingindo a vítima e fazendo com que ela ficasse prensada e caísse, sendo atropelada pelo caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, no entanto, as mulher não resistiu e morreu no local.