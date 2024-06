Motorista de Hilux dispara três vezes em veículo após briga no trânsito (vídeo)

O dono da Rental Nacional Locação de Equipamentos para Eventos Ltda, Adriano Domingues da Costa, atirou contra um veículo à luz do dia na 6ª.feira (14.jun.24), na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP).

Neste sábado (15.jun), a Polícia Civil expediu um mandado de prisão contra Adriano.

Conforme vídeos que circulam nas redes sociais, Adriano estava numa caminhonete Hilux com parentes e com a esposa. A caminhonete teria se envolvido em um colisão com um Tracker. Um casal que seguia no Tracker acompanhou o motorista da caminhonete para discutir os danos provocados em razão da colisão, mas isso irritou Adriano. Então ele parou a caminhonete, desceu armado, ameaçou a motorista e e efetuou os disparos. Veja:

A Polícia Civil abriu um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio por motivo fútil com base nas imagens viralizadas. As vítimas registraram o incidente na Polícia Rodoviária, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga.

Identificado, Adriano afirmou que agiu em defesa após ser perseguido por 40 minutos pelo outro veículo, que estaria ameaçando sua família.

A advogada das vítimas declarou que tomará medidas legais tanto na esfera cível quanto criminal e espera a prisão do atirador, assim como a apreensão da arma utilizada no incidente.