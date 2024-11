Motorista filma paisagem, se distrai e morre em colisão na BR-267

Evandro Luiz Teixeira, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito entre dois caminhões na tarde de 4ª feira (13.nov.24), na BR-267, em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. Ele dirigia um caminhão carregado de papelão reciclado, com placas de Joinville (SC).

Segundo informações do jornal Cenário MS, Evandro estaria filmando a paisagem do Rio Paraná com seu celular enquanto dirigia e não percebeu a sinalização de "Pare e Siga" na rodovia, levando à colisão com outra carreta.

O acidente ocorreu por volta das 15h20, no km-6, próximo à Ponte Hélio Serejo, que liga Bataguassu a Presidente Epitácio (SP). De acordo com relatos de trabalhadores da manutenção da rodovia, Evandro tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto.

O motorista do outro caminhão, de 44 anos, saiu ileso. Evandro foi socorrido e levado à Santa Casa de Presidente Epitácio, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital.