Motorista tomba carreta lotada de crack em MS, foge do hospital e acaba preso no Paraná

Policiais civis da Delegacia de Batayporã identificaram e prenderam o suspeito de transportar 141 quilos de crack em uma carreta que tombou no município em maio deste ano. O incidente ocorreu quando um caminhão carregado com açúcar tombou às margens da rodovia MS-276. Durante a inspeção, a droga foi encontrada escondida na caçamba do veículo.

O condutor e proprietário da carreta, que havia recebido atendimento médico, não estava mais no local quando a polícia chegou e também não foi localizado no hospital. No entanto, a equipe policial realizou uma série de investigações que levaram à identificação do suspeito.

Diante do risco à ordem pública e da possibilidade de fuga, a Autoridade Policial de Batayporã solicitou a prisão preventiva do indivíduo. A medida foi apoiada e decretada pelo Poder Judiciário. Após ser considerado foragido, o suspeito foi finalmente localizado pela Polícia Militar na cidade de Cascavel, Paraná, na noite do último dia 28.

Com a prisão efetuada e o procedimento investigatório concluído, o suspeito permanece à disposição da Justiça.