Mulher chega a hospital com 20 facadas e filha que a levou vai presa

Uma mulher de 48 anos foi esfaqueada na madrugada desta 6ª feira (18.out.24) em Vicentina, a 246 quilômetros de Campo Grande, e ao ser socorrida, acusou a própria filha, de 27 anos, como autora do ataque. O crime ocorreu por volta das 4h, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Maria dos Santos Bastos com ferimentos graves no abdômen, pescoço, costas e braço esquerdo.

Segundo informações, a mulher teria recebido cerca de 20 facadas. Mesmo gravemente ferida, conseguiu identificar a filha como responsável pelas agressões. No hospital, a suspeita, que estava acompanhando a mãe, mostrou comportamento agressivo e se recusou a fornecer informações sobre o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e, após a abordagem, conduziu a filha para a delegacia local. Na residência onde mãe e filha moram, os policiais encontraram móveis quebrados e manchas de sangue na área externa, sugerindo que houve uma briga violenta entre as duas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal grave, e a Polícia Civil de Vicentina segue investigando o ocorrido.