Mulher é morta a facadas durante briga por causa do jogo do Tigrinho em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos, identificada como Maria Eduarda Souza, foi esfaqueada fatalmente após uma discussão relacionada ao Jogo do Tigrinho, na madrugada desta sexta-feira (23/8), no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações das autoridades, o crime ocorreu dentro de uma residência, onde Maria Eduarda estava acompanhada de outros dois homens. Conforme relatos da Polícia Militar, o suspeito, Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani, de 30 anos, entrou no local e iniciou uma briga com a vítima devido a uma desavença envolvendo uma aposta no jogo on-line.

Durante a altercação, Douglas desferiu golpes de faca nas costas de Maria Eduarda, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e, até o momento, continua foragido. O caso está sendo investigado como homicídio.

O Jogo do Tigrinho, mencionado na ocorrência, é uma plataforma de cassino on-line que ganhou popularidade no Brasil em 2023, prometendo prêmios em dinheiro para os jogadores que conseguem combinar três figuras iguais em uma linha diagonal.