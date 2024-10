Mulher é presa por agredir homem e arrancar pedaço da orelha dele

Uma mulher de 45 anos foi presa pela Polícia Militar na noite de domingo (13.out.24), após arrancar pedaço da orelha de um homem de 54 anos. A confusão ocorreu na região do Indubrasil, em Campo Grande, por volta das 19 horas.

Informações do boletim de ocorrência apontam que, após o acionamento, a equipe chegou ao local e se deparou com testemunhas protegendo a vítima. Elas disseram que a agressora estava armada com uma faca, nas imediações de um campo de futebol.

Os policiais localizaram a mulher, mas ela fugiu durante a abordagem, sendo detida próximo à BR-262. Ela apresentava lesões nas costas, joelhos e mãos, além de sinais de embriaguez. A equipe, então, retornou ao local onde estava a vítima.

No local, os policiais encontraram o homem dentro de uma casa, na cama, com ferimentos na boca, rosto, braços, pés e orelhas. Parte de uma das orelhas havia sido arrancada. A vítima recebeu atendimento médico, e a agressora foi encaminhada para a Polícia Civil.